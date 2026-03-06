Nie żyje Jakub Łoboda – piłkarz trzecioligowej Cariny Gubin. 21 -letni pomocnik urodzony w Jeleniej Górze, w sezonach 2023/24 i w rundzie jesiennej sezonu 2025/26 występował w Carinie Gubin. Wcześniej bronił barw Zagłębia Lubin.

Piłkarze Cariny początkowo mieli rozegrać mecz z Karkonoszami, zaplanowany na sobotę. Tak mówił Andrzej Iwanicki – prezes Cariny Gubin:

Popołudniu ukazał się jednak komunikat, że mecz odwołano i przełożono na 14 kwietnia:

Sobotni mecz z Cariną Gubin został odwołany na prośbę drużyny gości.

Decyzja klubu z Gubina podyktowana jest tragiczną śmiercią Jakuba Łobody – wychowanka Lotnika Jeżów Sudecki, a obecnie piłkarza Cariny Gubin. Nowy termin spotkania, zaakceptowany przez obu szkoleniowców, został wyznaczony na wtorek 14 kwietnia 2026 roku. Całkowicie rozumiemy decyzję naszych rywali. W obliczu takiej tragedii najważniejsze jest wsparcie i solidarność. Łączymy się w myślach z rodziną, bliskimi oraz całym klubem Carina Gubin.