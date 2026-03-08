Dziś wybory wewnętrzne w Koalicji Obywatelskiej. Lubuscy działacze wybiorą m.in. przewodniczącego partii w województwie i poszczególnych powiatach. O stanowiska szefa regionu rywalizują dotychczasowy przewodniczący poseł Waldemar Sługocki oraz wojewoda Marek Cebula.

– W Lubuskiem do głosowania uprawnionych jest blisko 600 członków partii – mówi Grzegorz Gryncewicz, sekretarz lubuskiej Koalicji Obywatelskiej.

Na tydzień przed wyborami z kandydowania na szefową regionu zrezygnowała była marszałkini Elżbieta Polak, przekazując poparcie Markowi Cebuli.

Na poziomie kraju przewodniczącym partii pozostanie premier Donald Tusk – jest jedynym kandydatem.