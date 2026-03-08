Gmina Lubsko otrzymała 850 tysięcy złotych w ramach programu „Cyberbezpieczny samorząd”. Dzięki pieniądzom urząd wzmacnia bezpieczeństwo cyfrowe ratusza oraz ochronę danych i usług świadczonych dla mieszkańców.

Wdrażane zabezpieczenia mają zapobiegać potencjalnym incydentom i ochronę informacji wrażliwych. – Istotne są przede wszystkim nowoczesne systemy informatyczne chroniące przed włamaniami. To także szkolenie pracowników. Sprawdziliśmy się już w praktyce. Żadne dane nie zostały przejęte, więc jesteśmy dobrze chronieni – mówi burmistrz Janusz Dudojć:

Dodajmy, że pieniądze na realizację projektu pochodzą ze środków unijnych.