Lubuscy parlamentarzyści nie wierzą, by powodem obecnych działań wojennych USA i Izraela przeciwko Iranowi były próby wyprodukowania przez to państwo bomby nuklearnej czy sterowanie antyzachodnim terroryzmem. W konflikcie widzą raczej walkę o wpływy i chęć umocnienia Izraela w regionie.

– Powody wojny nie są klarowne – przyznał poseł Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Materna:

– Na pewno nie przekonuje mnie argument o zatrzymaniu irańskiego programu nuklearnego – stwierdziła Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka Nowej Lewicy:

Poseł Koalicji Obywatelskiej Waldemar Sługocki ocenił, że wojna to kolejne wydanie wieloletniej rywalizacji między Izraelem i Iranem:

Siły zbrojne USA i Izraela zaatakowały Iran w sobotę, 28 lutego.

Anita Kucharska-Dziedzic, Jerzy Materna i Waldemar Sługocki byli goścmi Sławomira Kordyjalika w programie Lubuskie Forum Radia Zachód (posłuchaj całej audycji).