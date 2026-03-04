15. Lubuska Brygada Obrony Terytorialnej utworzyła Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru dla swojej jednostki. Inauguracyjne spotkanie komitetu odbyło się dziś w delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze. Przewodniczącym komitetu został wojewoda lubuski Marek Cebula, a zastępcami poseł Władysław Dajczak i wicemarszałek Łukasz Porycki.

Dla każdego żołnierza sztandar jednostki ma znaczenie wyjątkowe – mówił płk Leszek Giergielewicz, dowódca 15. Lubuskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

O potrzebie ufundowania sztandaru przekonany jest wicewojewoda lubuski Tomasz Nesterowicz.

Zebrani zgodzili się, że sztandar powinien być gotów z początkiem października. 8 października bowiem przypada święto brygady i wręczenie brygadzie sztandaru właśnie w tym dniu, miałoby symboliczny charakter.