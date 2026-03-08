W laboratorium gorzowskiego szpitala badania zrobisz przez całą dobę. Jak mówią pracownicy gorzowskiej lecznicy, to ukłon w stronę tych mieszkańców, którzy diagnostykę mogą zrobić tylko np. wieczorami lub w weekendy.

– Szpital w Gorzowie jest prawdopodobnie jedynym w Polsce, który ma całodobowy punkt pobrań – mówi rzecznik prasowy lecznicy Paweł Trzciński:

Jak mówi Marzena Jarosz z Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej gorzowskiego szpitala, są mieszkańcy, którzy przychodzą zrobić wyniki nawet w środku nocy

Całodobowy punkt pobrań znajdziecie w pobliżu punktu wydawania wyników. Nie trzeba już wchodzić do budynku głównego szpitala.