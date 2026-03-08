W niedzielę (8 marca) zaczęła obowiązywać korekta rozkładu jazdy, zgodnie z którą PKP Intercity uruchamia więcej pociągów na trasie Warszawa – Olsztyn i Łódź – Trójmiasto – Łódź. Polregio będzie z kolei uruchamiać więcej pociągów do różnych miejscowości w siedmiu województwach.

Korekta rozkładu jazdy obowiązywać będzie do 13 czerwca br. PKP PLK poinformowały, że wprowadzone zmiany umożliwiają równoczesne funkcjonowanie przewozów pasażerskich i towarowych oraz prowadzenie robót inwestycyjnych i utrzymaniowych, które przyczyniają się do zwiększenia komfortu, dostępności i bezpieczeństwa podróży.

Od 9 marca podróżni będą mogli częściowo skorzystać z nowego przystanku Śniadowo – Stara Stacja na linii Ostrołęka–Łapy w woj. podlaskim. Do dyspozycji pasażerów będzie pochylnia i część nawierzchni peronu; inwestycja pozostaje jeszcze w trakcie realizacji. Z powodu robót na odcinku w kierunku Ostrołęki do 19 kwietnia obowiązywać będzie zastępcza komunikacja autobusowa.

Z kolei w woj. warmińsko-mazurskim kończą się prace elektryfikacyjne na odcinku Giżycko – Korsze i po ich zakończeniu cała linia Ełk – Korsze będzie dostępna dla elektrycznych pociągów pasażerskich. Połączenia realizowane takimi pociągami na tej linii mają zostać uruchomione od 1 kwietnia. Zdaniem PLK inwestycja ma skrócić czas przejazdu między Ełkiem a Olsztynem oraz ograniczyć oddziaływanie transportu kolejowego na środowisko.

Inwestycje w różnych regionach kraju

Korekta rozkładu uwzględnia też efekty prowadzonych inwestycji w różnych regionach kraju. W woj. zachodniopomorskim rozpoczęła się modernizacja linii nr 404 między Białogardem a Kołobrzegiem. Po zakończeniu prac prędkość pociągów pasażerskich wzrośnie tam ze 100 do 120 km/h, co skróci czas przejazdu o kilka minut. W woj. podkarpackim kontynuowana jest rewitalizacja linii nr 108 Jasło–Nowy Zagórz, która ma umożliwić zwiększenie prędkości pociągów do 120 km/h oraz skrócenie czasu przejazdu z Rzeszowa do Nowego Zagórza o ok. 25 minut. W ramach inwestycji powstanie także pięć nowych przystanków.

Zmiany obejmą również inne regiony, m.in. Mazowsze, Łódzkie, Dolny Śląsk, Wielkopolskę i Śląsk, gdzie prowadzone są szerokie prace modernizacyjne. W wielu miejscach wprowadzono zastępczą komunikację autobusową lub zmienione trasy pociągów.

Od 8 marca PKP Intercity uruchomi nowe połączenia weekendowe

Od 8 marca PKP Intercity uruchomi nowe połączenia weekendowe: IC „Sielawa” relacji Warszawa – Olsztyn oraz IC „Meduza” relacji Łódź – Trójmiasto – Łódź, przez Warszawę. Połączenie IC Sielawa obsługiwane będzie elektrycznym zespołem trakcyjnym ED160 (Flirt), natomiast pociąg IC Meduza zestawiony będzie z wagonów. Od 8 marca powrócą też 3 pary połączeń relacji Lublin – Kraków – Lublin jadące przez Kielce: IC Sztygar, IC Jadwiga oraz IC Morcinek, które obecnie realizowane są zastępczą komunikacją autobusową na części trasy.

Z kolei Polregio w nowym rozkładzie jazdy przewidziało więcej kursów do różnych miejscowości w siedmiu województwach. M.in. 8 marca w woj. małopolskim przywrócone zostaną bezpośrednie połączenia na trasie Kraków Główny – Ostrowiec Świętokrzyski. W woj. lubelskim zostanie uruchomiony bezpośredni poranny kurs w relacji Chełm – Kraśnik, powstały z połączenia dwóch dotychczasowych pociągów.

PKP PLK przypominają, że przed podróżą warto sprawdzić rozkłady jazdy. Informacje na temat kursowania pociągów są dostępne na stacjach i przystankach, w internecie, m.in. na stronie www.portalpasazera.pl Również przewoźnicy szczegółowo informują o nowych połączeniach i zmianach w rozkładzie na stronach internetowych.