Blisko cztery tysiące (3922) Polaków ewakuowano od 1 marca z regionu Bliskiego Wschodu. Kolejny transport, tym razem z Rijadu, jest planowany na dzisiaj.

Koordynujący akcję minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki powiedział, że ewakuacja Polaków przebywających w Katarze jest teraz priorytetem.

Wicepremier, szef resortu dyplomacji Radosław Sikorski poinformował o zakończeniu ewakuacji z Izraela, Jordanii i Libanu.

Polska aktywowała unijny mechanizm obrony ludności do ewakuacji obywateli z Bliskiego Wschodu. Uruchamiany w sytuacjach kryzysowych mechanizm nadzoruje Komisja Europejska – odbiera prośby z państw członkowskich, przekazuje je dalej i koordynuje pomoc.