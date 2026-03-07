Ewakuacja Polaków z Bliskiego Wschodu była głównym tematem spotkania zespołu kryzysowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Wicepremier i szef resortu Radosław Sikorski w nagraniu w mediach społecznościowych poinformował, że w drodze do Polski są samoloty z Arabii Saudyjskiej. Dodał, że spotkał się dziś ze swoim odpowiednikiem ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich księciem Abdullahem bin Zayedem Al Nahyanem.

Minister Sikorski w ostatnich dniach odbył też szereg rozmów telefonicznych z szefami dyplomacji innych państw regionu Bliskiego Wschodu.

Do Polski wróciło bezpiecznie już 6058 obywateli. Planowane są kolejne ewakuacje.