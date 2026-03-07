W Arenie Gorzów rozpoczęło się wydarzenie NBA w Gorzowie, czyli trwające cały dzień święto koszykówki.

W planie wydarzenia m.in.: koszykarskie zabawy, a także dwa mecze. Na parkiecie Areny jest reporterka Radia Gorzów Magda Pawłowska

Finałowym akcentem dzisiejszego święta koszykówki o godz. 19 będzie konkurs wsadów i charytatywny mecz koszykówki: zawodnicy federacji KSW vs zespół Gorzów Mistrzów. Zebrane środki trafią do małej Poli, która potrzebuje rehabilitacji z powodu Dziecięcego Porażenia Mózgowego.