Choć jeszcze kilkanaście dni temu nasz region doświadczał solidnego mrozu, to w gminie Gubin już myślą o tegorocznych dożynkach. Wybrano sołectwo, które je zorganizuje, ustalono też termin gminnego święta plonów.

– Przygotowanie uroczystości dożynkowych trzeba zaplanować. Począwszy od wyboru miejsca, artystów występujących na święcie, aż po sprawy logistyczne i kulinarne – tłumaczy Szymon Naglik, wójt gminy Gubin.

Od lat nie zmieniają się specjalnie scenariusze imprezy dożynkowej. Również w tym roku plan imprezy będzie podobny, choć wójt nie wyklucza dodania nowych składników.