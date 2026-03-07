REWE digitalPoland SKM Zastal Zielona Góra przegrało z drużyną Kosza Kompaktowego Pleszew 77:105. Był to mecz 27 kolejki koszykarskiej 2 ligi.

Pierwsza kwarta była wyrównana, żadna z ekip nie odskoczyła wyraźnie. Po 10 minutach gry gospodarze przegrywali nieznacznie – 20:22.

Drugą kwartę dobrze otworzyli Zielonogórzanie, którzy odrobili straty z nawiązką i wyszli na prowadzenie 29:25. Dalsza część tej odsłony gry należała jednak do przyjezdnych. Koszykarze schodzili na przerwę przy wyniku 38:49.

Trzecia kwarta to pełna dominacja zawodników Kosza Kompaktowego Pleszew. Gospodarze nie potrafili przeciwstawić się rywalom i przed ostatnią kwartą przegrywali już 55:75.

W kwarcie numer cztery Pleszewianie podwyższyli prowadzenie. Mecz zakończył się wynikiem 77:105.

Szerzej o meczu wypowiedział się trener SKM-u, Piotr Bakun: