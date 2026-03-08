Zmiany w prawie spadkowym mają być ułatwieniem proceduralnym dla spadkobierców – mówi wiceprezeska Krajowej Rady Notarialnej Magdalena Ardent. Od 17 marca 2026 roku będzie można złożyć wniosek wieczystoksięgowy bezpośrednio u notariusza, a notariusz przekaże wniosek do sądu elektronicznie.

Magdalena Arendt tłumaczyła na antenie Polskiego Radia 24, że dotychczas spadkobiercy musieli samodzielnie składać wnioski do sądów wieczystoksięgowych, co wiązało się z dodatkowymi formalnościami:

Zmiany obejmują nieruchomości, użytkowanie wieczyste oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.