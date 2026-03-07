Siatkarze Cuprum Stilonu Gorzów przegrali na wyjeździe z Aluron CMC Wartą Zawiercie 1:3 w 25. kolejce PlusLigi.

W pierwszym secie gorzowianie mogli być zadowoleni tylko z kilku fragmentów, zwłaszcza w końcówce, gdy odrobili część strat, jednak tę partię Aluron CMC Warta pewnie wygrała 25:19. W drugim nasz zespół prowadził w ataku niezawodny Chizoba, gospodarze popełnili też sporo błędów i Cuprum Stilon wygrał 25:21.

Trzeciego seta Aluron CMC wygrała pewnie do 18 a pod koniec tej partii urazu doznał Chizoba i na czwartego seta już nie wyszedł. Bez swojego bombardiera gorzowianie nie mieli zbyt wielu argumentów, przegrali 17:25 i cały mecz 1:3: