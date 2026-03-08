Różne aspekty naszego życia stają się elementem składającym się na bezpieczeństwo. W obecnych czasach są nimi nawet zaopatrzenie w wodę, magazyn sprzętu przeciwpowodziowego czy środki dezynfekcyjne. Gmina Lubsko wyznaczyła właśnie miejsca dystrybucji jodku potasu. To środek, który wykorzystywany jest w ochronie tarczycy przed radioaktywnym jodem.

– Musimy o takich sprawach myśleć teraz, by w sytuacji alarmowej wszystko zadziałało zgodnie z planem – tłumaczy Janusz Dudojć, burmistrz Lubska.

W niejawnym zarządzeniu burmistrza wyznaczone zostały osoby odpowiedzialne za dystrybucję medykamentu. W przypadku konieczności jego użycia, będą one wydawane w miejscach, gdzie zwykle działają komisje wyborcze, bo są to w zasadzie od lat te same miejsca.