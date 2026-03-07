Siatkarze Sobieskiego Żagań pokonali SPS Brzeg Dolny 3:2 w meczu II ligi.

Był to ostatni pojedynek Sobieskiego w sezonie 2025/26, bo drużyna nie awansowała do fazy play off, a po sezonie z ekipą Sobieskiego pożegnali się trener Artur Wróblewski i kapitan drużyny Hubert Mańko:

Zespół SPS Brzeg Dolny mocno postawił się gospodarzom. Pierwsze dwa sety przegrane do 20:21 były niezłe w wykonaniu outsidera tabeli. W trzecim SPS wygrał 26:24, a w czwartym zupełnie zaskoczyl Sobieskiego pokonując gospodarzy do 19. W tie breaku gościom niewiele zabrakło do wygranej, bo ostateczni Sobieski zwyciężył 16:14. Mówi Eryk Kucharski – grający trener zespołu z Brzegu Dolnego: