Siatkarze Tęczy Krosno Odrzańskie pokonali u siebie Osiński-Trans AZS UZ Zielona Góra 3:2 w rewanżowym meczu półfinału lubuskiej III ligi. Z awansu do finału cieszyli się jednak Akademicy, którzy pierwsze spotkanie wygrali 3:0.

Pojedynek w Krośnie Odrzańskim był bardzo wyrównany. Pierwszego seta AZS wygrał dość gładko – 25:18, ale już w kolejnych do głosu doszli gospodarze, którzy dwukrotnie triumfowali do 23.

Czwarta odsłona – przy stanie 2:1 dla Tęczy – była zatem decydująca: jeśli gospodarze by ją wygrali, to doprowadziliby do złotego seta o awans do finału. Sprawdził się jednak przeciwny scenariusz – Zielonogórzanie pewnie zwyciężyli 25:17 i dzięki wynikowi 2:2 mieli już zapewnione miejsce w meczu o złoto.

Tie-break nie miał już zatem większego znaczenia, ale i tak drużyny stoczyły w nim zacięty bój, w którym Tęcza okazała się nieznacznie lepsza wynikiem 15:13.

W finale AZS UZ zmierzy się z Asem Słubice, który będzie gospodarzem turnieju finałowego. Jednocześnie obie drużyny mają już zapewnione miejsce w barażach o II ligę. Z kolei Krośnianie zagrają o trzecie miejsce, a ich rywalem będzie Akademia Siatkówki Orzeł Międzyrzecz.

