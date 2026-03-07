W obecności ok. 2 tysięcy kibiców rozegrano w Arenie Gorzów mecz charytatywny All-Star Charity Game: KSW vs Gorzów Mistrzów.

Lepsi okazali się gorzowscy sportowcy, którzy wygrali 41:21, ale tak naprawdę wygrała Pola Omielańczuk, dla której zorganizowano ten mecz.

Zanim jednak zawodnicy KSW i gorzowscy sportowcy przystąpili do gry, na parkiecie pojawili się uczestnicy konkursu wsadów do kosza. Po eliminacjach dwóch z nich walczyło w finale o zwycięstwo:

Po pożegnaniu uczestników konkursu wsadów publiczność owacyjnie powitała uczestników meczu. W każdej z drużyn zagrała jedna kobieta:

Zawodnicy KSW, mimo że byli fizycznie silniejsi, to jednak rzadziej trafiali do kosza. Braki w koszykarskim wyszkoleniu uzupełniali poczuciem humoru co przypadło do gustu gorzowskiej publiczności:

Gorzowscy sportowcy byli wyraźnie lepsi, ale i oni przyznawali, że wynik w tym meczu był najmniej istotny.