Uczniowie IV LO rywalizowali w konkurencjach tanecznych w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii.

W IV Liceum Ogólnokształcącym zorganizowano zawody tańca towarzyskiego na wzór popularnego programu „Taniec z Gwiazdami”. Dziewięć par przez dwa tygodnie przygotowywało się do występów pod czujnym okiem instruktorów. Później zaprezentowali się przed jury – mówi Natasza Paszkowska, uczennica IV LO i jedna z organizatorek wydarzenia.

Taniec z Rondziakami spodobał się i uczniom i nauczycielom. „Poziom był naprawdę wysoki” przyznaje uczennica Lena Wysocka, organizatorka.

Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Uczennice planują więcej podobnych działań – mówi Natalia Musielska z IV LO.

Projekt uczennic z IV LO organizowany jest pod hasłem „Kręci nas ruch”.