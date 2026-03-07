Przedłużający się konflikt na Bliskim Wschodzie oznacza wzmocnienie Rosji – uważa ekspert międzynarodowy doktor Dariusz Materniak. Na antenie Polskiego Radia 24 wyjaśniał, że zablokowanie dostaw ropy i gazu z rejonu Zatoki Perskiej zwiększy popyt na te surowce z Rosji.

Doktor Materniak mówił też o możliwym jeszcze większym zbliżeniu na linii Moskwa – Pekin:

Ekspert zaznaczył, że konflikt bliskowschodni może również utrudnić Ukrainie pozyskiwanie nowego sprzętu wojskowego:

Rosja kontynuuje masowe naloty na ukraińskie miasta. W nocy w ataku na blok mieszkalny w Charkowie zginęło 7 osób – poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Rosja użyła 29 rakiet – połowa z nich była balistyczna – i 480 dronów.