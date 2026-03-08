Pasażerowie zainteresowani lotem z Szardży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich do Warszawy w poniedziałek lub w kolejnych dniach powinni się kontaktować z PLL LOT przy pomocy formularza – poinformowały w niedzielnym (8 marca) komunikacie Polskie Linie Lotnicze LOT.

Ze względu na utrudniony kontakt z osobami przebywającymi obecnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, prosimy pasażerów posiadających bilety PLL LOT na trasie Dubaj (DXB) – Warszawa i zainteresowanych powrotem do Warszawy z lotniska w Szardży (SHJ) w dniu 9 marca lub w kolejnych dniach o wypełnienie formularza kontaktowego

– poinformował przewoźnik.

Drodzy Pasażerowie, Otrzymujemy sygnały o utrudnionym kontakcie telefonicznym z osobami przebywającymi obecnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Chcąc usprawnić komunikację oraz przekazywanie bieżących informacji dotyczących powrotów do Polski, przygotowaliśmy dodatkową formę… — Polskie Linie Lotnicze LOT (@LOTPLAirlines) March 8, 2026

Dodał, że pozwoli to na szybszy kontakt i przekazanie aktualnych informacji dotyczących możliwości podróży oraz ewentualnej reorganizacji planów powrotu.

Formularz ów znajduje się na stronie >>https://www.lot.com/pl/pl/lot-powrotny<<.

W sobotę LOT zaproponował części podróżnych możliwość bezpłatnej zmiany rezerwacji na inny rejs. Chodzi o pasażerów, których bilet został wystawiony do 28 lutego, podróż przypada między 28 lutego a 31 marca oraz posiadają bilet, którego numer zaczyna się od 080. Dotyczy to podróżujących na rejsach PLL LOT odbywających się zgodnie z rozkładem do lub z: Tel Awiwu (TLV), Dubaju (DXB), Rijadu (RUH), Seulu (ICN), Tokio (NRT), Delhi (DEL), Taszkentu (TAS), Astany (NQZ), Larnaki (LCA), Erewania (EVN) oraz Baku (GYD).

PLL LOT przypominają, że w związku z obecną sytuacją na Bliskim Wschodzie odwołane są loty do i z Dubaju do 11 marca, do i z Rijadu do 8 marca oraz do i z Tel Awiwu do 18 marca.

Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran 28 lutego, zabijając najwyższego przywódcę ajatollaha Alego Chameneia i innych wysokich rangą przedstawicieli władz. Teheran w odwecie przystąpił do ataków m.in. na bazy amerykańskie w regionie. W związku sytuacją część państw z Bliskiego Wschodu zamknęło przestrzeń powietrzną, a wiele linii lotniczych anulowało swoje loty w regionie.

