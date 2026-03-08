Trwa ogólnopolska kampania „Stop pożarom traw”. Ma ona uświadamiać jakie zagrożenie mogą stanowić podpalane łąki i nieużytki. Strażacy w całym kraju przestrzegają przed wypalaniem pól. Mundurowi podkreślają, że proceder ten jest nielegalny i niebezpieczny. Powoduje także wielkie szkody w środowisku.

Do akcji włączyli się także druhowie z powiatu żarskiego. – Niestety na terenie, który nam podlega odnotowaliśmy już kilka takich pożarów. Przy silnym wietrze ogień rozprzestrzenia się naprawdę szybko. Trudno wówczas nad nim zapanować. Często obejmuje on także przyległe do łąk lasy i zabudowania – mówi aspirant Dawid Lewandowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach:

Dodajmy, że zakaz wypalania reguluje ustawa o ochronie przyrody i ustawa o lasach. Za złamanie zakazu grozi mandat karny, areszt, a w skrajnych przypadkach nawet więzienie.