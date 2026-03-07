Piłkarze ręczni AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego ulegli na własnym terenie Olimpowi Grodków 24:28 (11:12) w swoim 19 meczu w rozgrywkach I ligi grupy B. Po stronie Akademików najskuteczniejszy był Mikołaj Piotrowski, który rzucił 7 goli, niewiele gorszy wynik zanotował Alan Młynkowiak, który zakończył mecz z 6 golami.

W spotkanie dużo lepiej weszli goście, wskutek czego po 13 minutach gry na tablicy wyników widniało 2:6. Akademicy zaczęli jednak odrabiać straty i po kilku minutach doprowadzili do remisu 7:7. Od tego momentu przez dłuższy czas żadna ze stron nie była w stanie wyjść na wyższe niż dwubramkowe prowadzenie. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 11:12.

W drugiej odsłonie żadna ze stron długo nie była w stanie uzyskać wyraźnej przewagi. Sytuacja zmieniła się w 52 minucie, kiedy to drużyna Olimpu Grodków wyszła na trzybramkowe prowadzenie. Goście umiejętnie zarządzali przewagą i ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 24:28.

Swoje refleksje na temat spotkania przedstawili trenerzy – Ireneusz Łuczak z AZS-u i Adam Boczarski z Olimpu: