Żagański Ośrodek Pomocy Społecznej został przemianowany w Centrum Usług Społecznych. Na zmianę struktury i zwiększenie zakresu świadczonych usług miasto otrzymało 3 miliony złotych. Pieniądze pochodzą zasobów unijnych. Powołana instytucja ma wprowadzić nową jakość w zakresie świadczeń społecznych.

Jednostka ma integrować różne formy wsparcia dla mieszkańców. Każdy z nich będzie miał możliwość uzyskania kompleksowej pomocy w jednym miejscu. – Co ważne, znaczna część świadczonych usług dotrze do domów. Osoba samotna, mająca problem z samodzielnym poruszaniem się zostanie obsłużona bez konieczności wyjścia z domu. Chcemy w ten sposób także minimalizować wykluczenie społeczne – mówi burmistrz Sławomir Kowal. – Jest dobrze, ale za chwilę będzie jeszcze lepiej. To dla nas ważne, aby móc korzystać z takich udogodnień – podkreślają żagańskie seniorki: