W gorzowskim Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu powstało samochodowe Branżowe Centrum Umiejętności. To nowa forma edukacyjna w systemie oświaty, wykraczającą poza dotychczasowe tradycyjne modele kształcenia. Branżowe Centrum Umiejętności niebawem zostanie oficjalnie otwarte.

Jak informuje gorzowski magistrat, centrum ma kształcić, szkolić i egzaminować. Dlatego w ramach projektu kupiono samochody elektryczne, hybrydowe i spalinowe na specjalnym obrotowym podnośniku, stacje ładowania, symulatory jazdy, stanowiska demonstracyjne układów napędowych oraz instalację OZE z magazynami energii. Mówi rzecznik gorzowskiego magistratu Wiesław Ciepiela:

Otwarcie odbędzie się 5 marca. Towarzyszyć mu będzie III ogólnopolska konferencja poświęcona mobilności.

Gorzowskie centrum kosztowało ponad 7,2 mln zł, z czego ponad 6,5 mln zł stanowi dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy.

Partnerem branżowym centrum jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, a w realizację przedsięwzięcia zaangażowane są również Akademia im. Jakuba z Paradyża oraz Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.