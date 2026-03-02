W Żaganiu trwa modernizacja zabytkowego kąpieliska miejskiego. Na terenie budowy basenu miejskiego pracuje ciężki sprzęt. Wykonywane są prace ziemne. Inwestycja przy podpisywaniu umowy miała kosztować 14 milionów złotych. Obecnie koszt zadania to ponad 20 milionów.

Miasto trzymało ponad 12 milionów dofinansowania do zadania. – Długo czekaliśmy na most techniczny, aby na wyspę mogły wjechać wielotonowe pojazdy. Teraz nadrabiamy zaległości. Jest już zamontowana niecka basenowa. Wykonane są zbrojenia i wylewany beton. Chcemy zdążyć z terminem – mówi burmistrz Sławomir Kowal:

Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na sierpień.