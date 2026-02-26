ArtLab Y we współpracy z Żagańskim Pałacem Kultury zapraszają na na cykl warsztatów rozwojowych dla twórców. Rozpoczął się nabór na 12 tygodni autorskiego programu obejmującego warsztaty, wykłady grupowe i końcową prezentację efektów pracy.

Udział w Laboratoriom Sztuki jest bezpłatny. – To inicjatywa dla tych, którzy tworzą muzykę, piszą teksty czy realizują inne projekty. Zamiast tworzenia do szuflady będą mogli pokazać swoje prace szerszej publiczności. Ilość miejsc jest ograniczona, a zapisy zaplanowano do szóstego marca – mówi Karolina Gałązka dyrektorka pałacu:

– Zeszłoroczni adepci kursu chcą zaprezentować się w sobotę publiczności, więc już teraz zapraszamy na nietuzinkowy spektakl – zaznacza organizatorka kultury:

Więcej na temat Laboratorium Sztuki znaleźć można na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Żagańskiego Pałacu Kultury.