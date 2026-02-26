Przy żagańskim kompleksie sportowym Arena zakończono przebudowę strefy aktywności. W ramach zadania powstała ścianka wspinaczkowa dla dzieci i plenerowy park do ćwiczeń. Inwestycja zrealizowana została w ramach budżetu obywatelskiego. Koszt robót to 300 tysięcy złotych.

Uszkodzone konstrukcje zostały usunięte, a w ich miejsce stanęły nowe. – Dziś odbieramy prace, aby mieszkańcy już za chwilę mogli korzystać z udogodnień i spędzać czas na aktywności fizycznej. Cieszy nas bardzo, że podczas głosowania na projekty budżetu obywatelskiego uznano potrzebę zmian w tej lokalizacji – mówi prezes spółki Łukasz Kudła:

Otwarcie strefy zaplanowano na koniec marca.