Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacyjnego kolejny rok zajęła w rankingu szkół podstawowych pierwsze miejsce w Gorzowie oraz województwie lubuskim.

Ranking powstaje na podstawie analizy danych pochodzących z Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych i Ministerstwa Edukacji i Nauki. Uwzględniono w nim średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz osiągnięcia uczniów szkoły w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

Najlepsza w Zielonej Górze Szkoła Podstawowa nr 7 im. Mikołaja Kopernika jest w ogólnopolskim rankingu na 501 miejscu.