Wykłady naukowe, konkursy z nagrodami i możliwość poznania uczelni od środka – Wydział Nauk Prawnych i Ekonomicznych UZ zorganizował dzisiaj dzień otwarty. Uczestniczyła w nim młodzież z zielonogórskich liceów, techników i szkół branżowych. Dodatkowo przyszli studenci mieli okazję porozmawiać z wykładowcami oraz poznać ofertę dostępnych kierunków.

Zdaniem uczestników dnia otwartego, takie inicjatywy pomagają w wyborze swojej drogi po maturze:

– Młodzież była bardzo zainteresowana naszą ofertą – twierdzi dr hab. Andrzej Bisztyga, dziekan Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych:

Zielonogórscy uczniowie mogli uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach i aktywnościach, o czym mówi dr Łukasz Augustowski, adiunkt w Instytucie Ekonomii i Finansów UZ:

Jeden z wykładów dla uczniów poprowadził dr Zbigniew Binek. Prelekcja dotyczyła m.in. inwestowania pieniędzy na giełdzie i w kryptowaluty:

Swoje drzwi otworzą także inne wydziały Uniwersytetu Zielonogórskiego, Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie uczelni.