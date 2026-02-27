Zmiany na stanowisku dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żaganiu. Dotychczasowy zarządca Bogdan Fryze po ponad 20 latach kierowania zakładem przechodzi na emeryturę. Miasto ma już kandydata.

Włodarz Żagania zaprzecza jakoby ZGM miałby zostać rozwiązany. – Będą zmiany, ale w zakresie prowadzenia tej instytucji. Za chwilę przedstawię następcę, który przejmie zadanie kierowania zakładem i określi nowe kierunki działań – mówi burmistrz Sławomir Kowal:

Dodajmy, że nowym dyrektorem ma zostać Anna Dziopa, dotychczasowy zarządca nieruchomości w Żagańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego.