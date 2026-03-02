Od dziś Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu rozpoczyna funkcjonowanie jako Centrum Usług Społecznych. Na zmianę struktury, zwiększenie zakresu usług oraz planowany remont placówka otrzymała 3 miliony złotych dofinansowania.

Opieką będzie objętych blisko 160 mieszkańców Żagania. – To ważny krok w kierunku zabezpieczenia seniorów, osób z niepełnosprawnościami i rodzin będących w trudnej sytuacji, bo ilość świadczeń znacznie się poszerzy – mówi burmistrz Sławomir Kowal:

– Powstawanie takich struktur i działań w niewielkich miastach jest bardzo ważne. Istotne jest, że to pieniądze europejskie spowodują, że standard świadczonych usług i dostępności do nich będzie łatwiejsza – mówi poseł Waldemar Sługocki:

– Dziś zaczynamy nowy rozdział w zakresie świadczenia usług społecznych dla mieszkańców. Z centrum może skorzystać większa grupa – zaznacza dyrektor CUS Piotr Puchalski:

– Będzie dużo udogodnień. Jeszcze więcej, niż teraz. I część usług może dotrzeć do potrzebujących bez konieczności wyjścia z domu – mówią żagańscy seniorzy:

Dodajmy, że w ramach przejścia w nową strukturę będą także remonty i modernizacja budynku przy ulicy Włókniarzy. Przetarg na prace remontowe ruszy jeszcze w tym miesiącu.