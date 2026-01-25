Od rana trwa 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W całym województwie lubuskim pieniądze zbiera blisko 70 orkiestrowych sztabów.

Po zielonogórskich sołectwach jeździ dziś Mobilna Scena Otwartych Serc. To specjalnie przygotowany tir, ozdobiony motywami 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Mobilna Scena Otwartych Serc zatrzyma się m.in. na Łężycy, Raculi, Kiełpinie i Zatoniu. – Na każdym przystanku scena na kółkach zamienia się w miejsce krótkich koncertów i licytacji – mówi Piotr Szymczak z zielonogórskiego sztabu WOŚP:

Mówi Rafał Trafała reprezentujący sztab WOŚP ze Świdnicy:

Paulina Piórkowska, szefowa sztabu w Nowogrodzie Bobrzańskim zaznaczała, że nawet po licytacjach można sprawdzać fanty w specjalnym sklepiku:

W Witnicy większość atrakcji od godziny 15 w sali Regionalnego Centrum Ratownictwa. Mówi szef sztabu Artur Stojanowski.

W Kostrzynie występy odbywać będą się w centrum „Kręgielnia”. Mówi dyrektor Kostrzyńskiego Centrum Kultury Wojciech Jurkiewicz.

W Santoku sztab działa w Centrum Kultury i Rekreacji – mówi Justyna Turek z centrum.

Do Kłodawy zaprasza Jarosław Pikuła – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.

45 wolontariuszy kwestuje na ulicach Wschowy. Po południu w miejscowym domu kultury odbędą się koncerty muzyczne i licytacje różnych przedmiotów. Zaprasza Artur Obuchowicz, dyrektor placówki.

Wiele żagańskich instytucji angażuje się w granie z orkiestrą. – Będziemy także i my. Zachęcamy do udziału w licytacjach. A wygrać można na przykład grę w kręgle. Czekamy więc na osoby chcące spędzić czas w aktywny i ciekawy sposób – mówi prezes Areny Łukasz Kudła:

W Niedźwiedziu niedaleko Świebodzina zebrano już ponad 300 tysięcy złotych. Główną atrakcją była licytacja rzeźb przygotowanych przez drwali.