Gmina Przewóz przygotowuje się do kolejnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sztab jest już zarejestrowany. Mieścił się będzie w siedzibie urzędu. Obecnie trwa nabór wolontariuszy do styczniowego kwestowania.

Organizatorzy czekają także na przedmioty do loterii fantowej. – Co roku ilość ludzi o wielkich sercach na terenie naszej gminy zadziwia. Liczymy na to, że podczas tej edycji akcji będzie podobnie i razem pokażemy, że warto pomagać. Orkiestra zagra z myślą o najmłodszych dotkniętych chorobą, więc zwieramy szyki – mówi wójt Ewelina Rzepka:

Dodajmy, że tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przypada 25 stycznia, a jego celem jest gastroenterologia dziecięca, czyli diagnostyka i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.