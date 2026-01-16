W Nowej Soli także trwają ostatnie już przygotowania do 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do tej pory zorganizowano grupę wolontariuszy, zespoły muzyczne, które wystąpią na koncercie, przedmioty na licytację i inne, ważne rzeczy. Nad logistyką czuwa Marek Szymendera, szef nowosolskiego sztabu.

Początek koncertu w nowosolskiej hali sportowej, w niedzielę 25 stycznia o czternastej. Celem tegorocznej zbiórki jest zakup sprzętu na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u dzieci.