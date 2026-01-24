Treningi, spotkania z artystami i sportowcami, ubrania, gadżety, przedmioty użytkowe, udział w wydarzeniach – to tylko część z aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w jakich będzie można wziąć udział podczas niedzielnego finału. Jak mówili dzisiaj w Radiu Zielona Góra przedstawiciele lokalnych sztabów WOŚP, nie zdarzyło się, żeby zabrakło fantów na charytatywne licytacje.

Mówi Rafał Trafała reprezentujący sztab WOŚP ze Świdnicy:

Paulina Piórkowska, szefowa sztabu w Nowogrodzie Bobrzańskim zaznaczała, że nawet po licytacjach można sprawdzać fanty w specjalnym sklepiku:

W Zielonej Górze licytacje odbędą się, m.in. na scenie przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym, a także na głównej scenie w śródmieściu. Poza tym aukcje prowadzą też wolontariusze, którzy odwiedzają sołectwa na tirze. Mówi Joanna Malon ze sztabu WOŚP:

W 2025 roku, podczas finału WOŚP, zielonogórzanom udało się zebrać ponad 800 tysięcy złotych. To kwota o ponad 200 tysięcy wyższa niż w roku 2024. Nasi goście rozmawiali w audycji Sobota po 9.00.