Ponad 70 załóg zgłosiło się do tej pory do udziału w XII Rajdzie WOŚP Zielona Góra. Zapisy cały czas trwają. W niedzielę ekipy wystartują spod zielonogórskiej Palmiarni. To największa w regionie impreza motoryzacyjna – zapowiadają organizatorzy. Mówi Michał Rządzki, prezes Fundacji Legalny Offroad:



Chętni wciąż mogą zapisać się na listę startową. Impreza będzie podzielona na kategorie:



Długość trasy turystycznej to 120 kilometrów. Odprawa zawodników zacznie się 25 stycznia, o 9.30, przy Palmiarni. Michał Rządzki był gościem Rozmowy o 9.00.