Tegoroczni ósmoklasiści mają jeszcze dokładnie miesiąc na wybór szkoły średniej i złożenie dokumentów rekrutacyjnych. Jeżeli jednak wybierają się do klasy sportowej lub mundurowej, to czasu mają znacznie mniej.

Większość kandydatów może jeszcze spokojnie analizować ofertę liceów, techników i szkół branżowych w Gorzowie. Najpóźniej w ostatnim dniu roku szkolnego uczniowie muszą jednak złożyć dokumenty do szkoły pierwszego wyboru. Wyjątek stanowią uczniowie zainteresowani klasami sportowymi oraz mundurowymi. W ich przypadku termin składania dokumentów upływa już w najbliższy piątek. Na początku czerwca kandydaci będą musieli przystąpić do obowiązkowych testów sprawnościowych, które zdecydują o przyjęciu do wybranej klasy. Mówi Leszek Sokołowski, wice dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących:

W popularnym Chemiku będzie w przyszłym roku szkolnym kilka klas mundurowych. Już w tej chwili chętnych jest więcej niż miejsc. Testy sprawnościowe dla nich potrwają do 12 czerwca:

Również do piątku do godz. 15:00 swoje dokumenty muszą złożyć kandydaci do Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego. Wszystkie szczegóły dotyczące rekrutacji do szkół średnich ósmoklasiści i ich rodzice znajdą w Elektronicznym Systemie Naboru