Gorzów z uchwalonym planem ogólnym miasta. To dokument, który określa ogólne zasady zagospodarowania całego miasta. Wskazuje, gdzie mogą znajdować się tereny mieszkalne, usługowe, przemysłowe, zielone i komunikacyjne. Na jego podstawie powstają bardziej szczegółowe plany miejscowe.

Podczas wczorajszej sesji dokument przyjęty został jednogłośnie. Prace nad planem trwały wiele miesięcy i wzbudzały olbrzymie zainteresowanie mieszkańców. Wpłynęło kilkaset uwag, a sam proces konsultacji trwał kilka tygodni. Mówi prezydent Jacek Wójcicki:

– Miasto wzięło pod uwagę wiele uwag mieszkańców – mówi radna niezrzeszona Agnieszka Cierach:

Obowiązek uchwalenia planu miejscowego ma każda gmina w Polsce. Początkowo, termin uchwalenia dokumentu określono na koniec czerwca. Czas ten wydłużono jednak do końca sierpnia.