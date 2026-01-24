Około 300 wolontariuszy będzie kwestować w Gorzowie na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy . Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę wrzucając pieniądze do puszki.

Jutro 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a to oznacza, że na ulicach miasta pojawią się wolontariusze, którzy będą zbierać datki do puszek. W tym roku ma ich być około 300, a każdy z nich będzie miał specjalny identyfikator – tłumaczy Marta Ciećwierz ze sztabu w klubie „U Szefa”.

Wrzucając pieniądze warto też zwrócić uwagę na numery identyfikacyjne – dodaje Marta Ciećwierz.

Wolontariusze rozpoczną kwestowanie o godzinie 7:00 i będą zbierać datki do około godziny 21:00. Wydarzenia muzyczne oraz licytacje odbędą się na scenie na Starym Rynku, która wystartuje o godzinie 13:30.