W drugiej połowie czerwca odbędą się konsultacje społeczne dotyczące planu ogólnego gminy Nowe Miasteczko. Na ukończeniu jest bowiem jego opracowanie . W przyszłości stanie się kluczowym dokumentem decydującym o możliwościach zabudowy i będzie wpływał na każdy etap procesu inwestycyjnego. – Chcemy mieszkańcom ułatwić dostęp do tego zbioru danych, aby wnieśli swoje uwagi – mówi burmistrz Paweł Kozłowski.

Przyjęcie planu ogólnego przez radnych nastąpi na sierpniowej sesji Rady Miasta i Gminy Nowe Miasteczko.