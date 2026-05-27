W cieniu historii i w obliczu nowych zagrożeń Polska oraz Wielka Brytania otwierają nowy rozdział współpracy obronnej. W Londynie premier Donald Tusk i premier Keir Starmer podpisali dziś traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Dokument ma wzmocnić współpracę militarną obu państw, rozwój nowych technologii wojskowych oraz wspólne działania przeciw cyberatakom i dezinformacji.

Podczas uroczystości Donald Tusk wielokrotnie podkreślał, że miejsce podpisania traktatu nie jest przypadkowe. Premier przypomniał o polskich lotnikach, którzy podczas II wojny światowej walczyli o wolność Wielkiej Brytanii.

To wszystko daje nadzieję na to, że ten wyjątkowy historyczny dokument w tym wyjątkowym historycznym z patronatem naszych pilotów z dywizjonu 303 naprawdę uczyni naszą przyszłość bezpieczniejszą

– mówił polski premier.

Szef polskiego rządu zaznaczył, że współpraca obu krajów będzie dotyczyć nie tylko wojska, ale także ochrony infrastruktury krytycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym.

Nowy traktat przewiduje częstsze wspólne ćwiczenia wojskowe, rozwój projektów zbrojeniowych oraz bliższą współpracę służb odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo. Brytyjski rząd podkreśla, że jest to jedno z najważniejszych porozumień obronnych zawartych z europejskim partnerem w ostatnich latach.

Według polityków obu państw dokument ma być odpowiedzią na rosnące zagrożenia w Europie i na świecie.