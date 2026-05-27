Dominik Kubera – żużlowiec Falubazu Zielona Góra doznał złamania obojczyka podczas wtorkowego meczu ligi szwedzkiej w Motali. W najbliższą niedzielę Stelmet Falubaz Zielona Góra podejmie na własnym torze Fogo Unię Leszno. Dominika Kuberę za którego nie można zastosować zastępstwa zawodnika (czwarta średnia w zespole) pojedzie Anglik Wiliam Cairns.

Tymczasem kadra Falubazu po licencji w Łodzi powiększyła się o czterech zawodników. Licencję w klasie 500 cc uzyskali: Aleksander Kornacki i Szymon Piekarski, a w klasie 500R cc: Antoni Luzarowski i Szymon Kulczyński. O przerwie w startach Dominika Kubery i nowych jeźdźcach w Falubazie mówi menedżer Grzegorz Walasek:

