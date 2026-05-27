Przed mieszkańcami Czerwieńska jubileuszowe świętowanie. W najbliższy weekend (29-31.05) odbędzie się 50. edycja dni miasta.

W programie zaplanowano koncerty, atrakcje dla dzieci oraz regionalne smaki przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. – Przygotowaliśmy wiele propozycji dla całych rodzin – mówiła dziś w Radiu Zielona Góra dyrektorka Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwieńsku Jolanta Chmielewska:

Dni Czerwieńska rozpoczną się przy ratuszu – w piątek, o godz. 9.45. W programie symboliczne przekazanie kluczy do miasta i kolorowy korowód w klimacie lat siedemdziesiątych:

Podczas jubileuszowych 50. Dni Czerwieńska nie zabraknie także muzycznych akcentów. W piątek na scenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury wystąpi Gedia Band. Z kolei w sobotę publiczność usłyszy między innymi Gaudeamus, Homo Homini, Meteroids, Roksanę Czerniec-Nahorską, a wieczór zakończy koncert zespołu Muzopozytywni.

Muzyczne atrakcje zaplanowano także na niedzielę – finałem święta będzie koncert Orkiestry Zastal.

