Urszula, Sztywny Pal Azji, Kuba i Kuba oraz Vix.N – to gwiazdy, które wystąpią w Zielonej Górze podczas 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przypomnijmy, tegoroczna akcja będzie odbywała się w dwóch miejscach, przy hali CRS oraz na placu Powstańców Wielkopolskich.

Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla mieszkańców, m.in. licytacje, wspólne morsowanie oraz wydarzenia sportowe. Nie zabraknie również muzycznego tira, który odwiedzi zielonogórskie sołectwa.

– Mam nadzieję, że wszyscy zjednoczymy się dla dobra dzieci – mówi Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry:

Robert Karwacki, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze poinformował, że podczas finału wszystkie przejazdy autobusami będą bezpłatne, a dla mieszkańców utworzone zostaną dodatkowe linie komunikacyjne:

W pomoc zaangażowali się również studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego. O szczegółach Julia Tarnawska, prezydentka Zielonogórskiego Oddziału Stowarzyszenia IFMSA-Poland:

34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaplanowano na 25 stycznia. Pieniądze będą zbierane na zakup nowoczesnego sprzętu do diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u dzieci.