Budowa wodociągu z Iłowej do Kowalic dobiega końca. To ostatnie z sołectw gminy, którego posesje nie były podłączone do sieci. Za realizację robót odpowiada spółka Zakład Gospodarki Komunalnej. Koszt to blisko 1,5 miliona złotych.

Inwestycja obejmuje położenie 3,5 kilometra rurociągu, który dostarczać będzie wodę do miejscowości. – Dofinansowanie stanowi niemal osiemdziesiąt procent kwoty całego zadania. To już naprawdę ostatnia prosta i mieszkańcy będą mogli korzystać z udogodnień – mówi burmistrz Paweł Lichtański:

Jeszcze przed wakacjami właściciele posesji w Kowalicach będą mogli podłączyć się do nowej sieci.