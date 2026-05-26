Dominik Kubera, żużlowiec Stelmetu Falubazu Zielona Góra doznał złamania obojczyka podczas wtorkowego meczu ligi szwedzkiej. Zawodnik upadł na tor w pierwszym swoim starcie i nie kontynuował już jazdy.

– To dla całej naszej drużyny bardzo przykra informacja. Ale najważniejsze jest teraz zdrowie Dominika. Wszyscy go wspieramy – podkreśla cytowany przez klubowe media prezes Falubazu, Adam Goliński.

Zielonogórski klub poinformował, że Kubery zabraknie w niedzielnym meczu PGE Ekstraligi przeciwko Unii Leszno.