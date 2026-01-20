Żagański sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przygotował niedzielny czas pełen eventów podczas 34 finału WOŚP. Jeszcze w przeddzień można będzie wziąć udział w wieczorze z historią pałacu czy zwiedzaniu wystawy związanej z żagańską koleją.

Do wspólnego grania oprócz Żagańskiego Pałacu Kultury dołączają także instytucje kultury i sportu. – Wspólnie zwieramy szyki, aby było jak najwięcej atrakcji. Główny punkt imprezy będzie na scenie pałacowego dziedzińca. Tutaj naprawdę wiele będzie się działo. To muzyka i wiele innych aktywności – mówi szefowa sztabu Karolina Gałązka:

– Zaplanowaliśmy trzy bloki licytacji. Mamy bardzo wiele atrakcyjnych fantów, więc warto obserwować to, co będzie się tu działo – zaznacza dyrektorka pałacu:

Więcej na temat atrakcji podczas żagańskiego grania z orkiestrą znaleźć można w mediach społecznościowych na specjalnie stworzonej stronie WOŚP.