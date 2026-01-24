Kompleks sportowy Arena zaprasza do udziału w sportowych wydarzeniach w ramach finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Organizatorzy przygotowali ciekawe, niedzielne propozycje.

Już jutro 34 finał WOŚP. Wiele żagańskich instytucji angażuje się w granie z orkiestrą. – Będziemy także i my. Zachęcamy do udziału w licytacjach. A wygrać można na przykład grę w kręgle. Czekamy więc na osoby chcące spędzić czas w aktywny i ciekawy sposób – mówi prezes spółki Łukasz Kudła:

– Będzie także możliwość skorzystania ze sportów wodnych w środku zimy. Pływalnia czeka – zaznacza popularyzator sportu:

Obowiązują bezpłatne wejściówki do odebrania przy kasie pływalni.