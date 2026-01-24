Lot lubuskim balonem – to kolejna lokalna licytacja na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zwycięzca razem z osobą towarzyszącą zobaczy region z lotu ptaka. Akcję podjęli Aeroklub Ziemi Lubuskiej i zarząd województwa lubuskiego.

– Lot balonem to zupełnie inne wrażenia niż np. szybowcem – mówi Artur Haładyn, dyrektor Aeroklubu:

Data przelotu balonem będzie do uzgodnienia, jednak musi on być zrealizowany do końca sierpnia 2026 roku. Dodajmy, że Aeroklub Ziemi Lubuskiej wystawia na aukcję WOŚP także szkolenie balonowe.